Ускорение – россиянам предложат голосовать по внесению поправок в Конституцию в апреле

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника «РБК».

Есть также второй вариант - 26 апреля, говорят два собеседника. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит ещё один близкий к Кремлю источник.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдёт максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

В настоящий момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пояснил один из собеседников.