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Мурманская область. Арктика25.01.18 14:08

Условия дальнейшего предоставления причалов ММРП в аренду будут ещё только разрабатываться

Окончательного решения по вопросу использования причалов Мурманского морского рыбного порта пока не принято, однако препятствий для их использования не будет. Об этом ИАА «ПортНьюс» сообщили в Росрыболовстве. Как уточнили в ведомстве, формат и условия дальнейшей эксплуатации причалов будут определять Росимущество и Росрыболовство. Необходимо будет определить балансодержателя причалов (возможно, это будет ФГУП «Нацрыбресурс»), который дальше будет заключать договоры на эксплуатацию причалов, включая договор аренды.

«С учётом сроков действия договора доверительного управления (до февраля 2018 года), Росрыболовство обращалось в Росимущество с предложением определить дальнейший формат эксплуатации причалов. Сейчас этот вопрос решается. Несмотря на то, что на вчерашнем совещании окончательного решения принято не было, Росимущество заинтересовано в том, чтобы максимально ускорить процедуру оформления.

Важно отметить, что на период определения балансодержателя препятствий для использования причалов не будет, поэтому нельзя говорить об остановке работы порта», - сообщили в  Росрыболовстве.

В федеральной службе также уточнили, что при этом есть и альтернативы для выгрузки рыбы - другие причалы в Мурманске (можно выгружать по схеме «борт-автотранспорт») и другие порты, в том числе на Балтике. «В связи с этим говорить о том, что мойвенная путина встанет, также нельзя», - подчеркнули в ведомстве.

Условия дальнейшего предоставления причалов ММРП в аренду будут разрабатываться исходя из оценки состояния гидротехнических сооружений и портовой инфраструктуры, которую ещё предстоит провести.

В то же время, судя по предыдущему опыту ФГУП «Нацрыбресурс», во время передачи причалов в аренду другим лицам или долгого переоформления  договора не было ни одного случая, чтобы из-за этого останавливалась работа портовых операторов (собственников прилегающей инфраструктуры). Поэтому нет причин для остановки работы мурманского порта, уверены в Росрыболовстве.

Напомним, в феврале истекает срок аренды причалов Мурманского морского рыбного порта, в связи с чем 23 января 2018 года в Росимуществе было проведено совещание по данному вопросу.

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