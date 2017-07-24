Условия оплаты взноса на капитальный ремонт и пункты приёма платежей не меняются, а вот тариф – поживём - увидим

Сегодня на оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин напомнил, что в августе заканчивается договор на ведение счетов для формирования фондов капитального ремонта между АО «Россельхозбанк» и Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области. В связи с этим в июне был объявлен конкурс по отбору российской кредитной организации для открытия счетов, предназначенных исключительно для целей формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории региона. Он проводился в соответствии с новым положением о проведении конкурса, утверждённым постановлением правительства Российской Федерации.

О подробностях конкурсной процедуры и её результатах доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. Глава ведомства сообщил, что Мурманская область стала первым регионом, проведшим конкурс среди кредитных организаций по новым правилам. В состав конкурсной комиссии вошли представители правительства Мурманской области, Мурманской областной думы, регионального оператора, а также Общественного совета, созданного при Минэнерго и ЖКХ Мурманской области. 17 июля подведены итоги конкурса. На конкурс были поданы заявки от трёх кредитных организаций, по результатам рассмотрения которых к участию в конкурсе была допущена лишь одна – АО «Россельхозбанк», с которой, в соответствии с положением о конкурсном отборе, и будет заключён новый договор на ведение счетов для формирования фондов капитального ремонта. Министр пояснил, что заявки двух кредитных организаций были отклонены в связи с нарушением требований к их оформлению.

«Таким образом, для собственников помещений в многоквартирных домах условия оплаты взноса на капитальный ремонт и пункты приёма платежей не изменятся. Уплатить взносы без комиссии можно в операционных офисах и в банкоматах АО «Россельхозбанк» в Мурманске, Кандалакше, Полярном и Ловозере. В остальных муниципальных образованиях без комиссии взносы принимают в отделениях Почты России», – сообщил Владимир Гноевский.