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Мурманская область. Арктика24.07.17 20:15

Условия оплаты взноса на капитальный ремонт и пункты приёма платежей не меняются, а вот тариф – поживём - увидим

Сегодня на оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин напомнил, что в августе заканчивается договор на ведение счетов для формирования фондов капитального ремонта между АО «Россельхозбанк» и Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области. В связи с этим в июне был объявлен конкурс по отбору российской кредитной организации для открытия счетов, предназначенных исключительно для целей формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории региона. Он проводился в соответствии с новым положением о проведении конкурса, утверждённым постановлением правительства Российской Федерации.

О подробностях конкурсной процедуры и её результатах доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. Глава ведомства сообщил, что Мурманская область стала первым регионом, проведшим конкурс среди кредитных организаций по новым правилам. В состав конкурсной комиссии вошли представители правительства Мурманской области, Мурманской областной думы, регионального оператора, а также Общественного совета, созданного при Минэнерго и ЖКХ Мурманской области. 17 июля подведены итоги конкурса. На конкурс были поданы заявки от трёх кредитных организаций, по результатам рассмотрения которых к участию в конкурсе была допущена лишь одна – АО «Россельхозбанк», с которой, в соответствии с положением о конкурсном отборе, и будет заключён новый договор на ведение счетов для формирования фондов капитального ремонта. Министр пояснил, что заявки двух кредитных организаций были отклонены в связи с нарушением требований к их оформлению.

«Таким образом, для собственников помещений в многоквартирных домах условия оплаты взноса на капитальный ремонт и пункты приёма платежей не изменятся. Уплатить взносы без комиссии можно в операционных офисах и в банкоматах АО «Россельхозбанк» в Мурманске, Кандалакше, Полярном и Ловозере. В остальных муниципальных образованиях без комиссии взносы принимают в отделениях Почты России», – сообщил Владимир Гноевский.

 

Комментарии

№ 124.07.17 21:56 - Вера ГригорьевнаТак мы ещё не забыли, как Россельхзозбанк измывался над нами с первоначальном периоде работы Фонда капремонта - в очередях-то постояли. Странно, что они же опять и победили.
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Последние комментарии

Вера Григорьевна
24.07.17 21:56
Так мы ещё не забыли, как Россельхзозбанк измывался над нами с первоначальном периоде работы Фонда капремонта - в очередях-то постояли. Странно, что они же опять и победили.
Комментарий к новости:Условия оплаты взноса на капитальный ремонт и пункты приёма платежей не меняются, а вот тариф – поживём - увидим
Аркадий
24.07.17 21:51
Да, магическое слово, теперь его можно во многих ситуациях применять,раз власть только так проблемы граждан решает.
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Vladimir
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Для меня это неожиданные результаты. Я думал, что от нас уже все отвернулись, кроме Беларуси.
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