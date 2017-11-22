Услуги высшего образования в Мурманской области подорожали на 28%

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь - сентябрь 2017 года. Как сообщает ведомство, в сентябре текущего года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,2% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 104,1%).

Продовольственные товары за девять месяцев в нашем регионе подорожали в среднем на 0,7%. Цены на промышленные товары увеличились на 3,2%, платные услуги населению – на 2,4%.

В сентябре, так же как в июле и августе этого года была зафиксирована дефляция. Цены на товары и услуги в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2%. Такой тенденции способствовало снижение цен на продукты питания, вызванное продолжающимся сезонным удешевлением овощной продукции.

Из числа продовольственных товаров наибольшее снижение цен с начала года отмечено на огурцы (в 2 раза), помидоры (на 40%), яйцо куриное (на 26%), чеснок (на 23%), виноград (на 19%), сахар (на 13%), бананы, крупы и бобовые (на 10%), мясо птицы и подсолнечное масло (на 6%), рыбу охлажденную (на 4%).

При этом увеличились цены на картофель (на 14%), сливочное масло, фрукты и цитрусовые (на 11%), овощные консервы (на 7%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, масло оливковое и печень говяжью (на 5%), изделия мучные кондитерские, мороженое, кофе, молоко и молочную продукцию (на 4%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты и топливо моторное (на 7%), табачные и ювелирные изделия, обувь резиновую (на 6%), галантерею, печатные издания, металлическую и стеклянную посуду, парфюмерно-косметические товары, обувь кожаную, текстильную, комбинированную, одежду детскую, ковры и ковровые изделия (на 5%), белье постельное, часы, трикотажные изделия, товары для животных, велосипеды, фарфорово-фаянсовую посуду (на 4%). Стоимость перевязочных материалов снизилась на 5%, медикаментов и пиломатериалов – на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 28%, услуги почтовой связи – на 16%, городского пассажирского транспорта – на 10%, прачечных – на 8%, услуги среднего образования и проводного вещания – на 7%, услуги в сфере зарубежного туризма и железнодорожного транспорта – на 6%, услуги правового характера, медицинские и обрядовые услуги, услуги бань и душевых – на 5%, услуги организаций культуры и ветеринарные услуги – на 4%.

Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 3%.

На потребительском рынке Мурманской области в январе-сентябре 2017 года сохраняется тенденция роста оборота розничной торговли и снижения физических объемов общественного питания. Объём платных услуг населению постепенно стабилизируется.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года за счёт заметного оживления по непродовольственной группе товаров, оборот по которым превысил уровень предыдущего года на 2,2%.

Продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, доля которых за анализируемый период составила 41,2%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем за девять месяцев 2016 года (40,7%).

Индекс физического объёма оборота общественного питания – 98,2% к уровню января - сентября 2016 года, индекс физического объёма платных услуг населению – 100,5 %.

Физические объемы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 11,5%, телекоммуникационных – на 4,7%. При этом физические объёмы бытовых услуг снизились на 2,3%.