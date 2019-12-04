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Мурманская область. Арктика04.12.19 15:25

Успех коллектива детского сада оценила власть

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили детский сад № 123. Это образовательное учреждение является одним из лучших в городе, здесь используются передовые программы обучения и имеется отличная материально-техническая база.

В этом году детский сад стал победителем IV Всероссийского конкурса педагогического мастерства «К вершинам профессионального успеха - 2018/2019» и Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2019».  Всего в учреждении обучается более 300-х воспитанников, в том числе имеется две группы для детей с особыми образовательными потребностями.

– Успехи этого детского сада – результат планомерной работы администрации учреждения, педагогического состава, четкое понимание того, что необходимо делать, и как этого добиться, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Здесь работают не просто воспитатели, а настоящие преподаватели, которые закладывают отличный фундамент для дальнейшего образования детей.

Ещё одной особенностью детского сада является применение  энергосберегающих технологий, которые позволяют экономить на потреблении ресурсов. После проведения капитального ремонта на вентилях, отвечающих за подачу водоснабжения и отопления появились регуляторы, которые управляются одним контроллером. Это позволяет задавать оптимальные режимы комфорта и экономии, исходя и графика работы учреждения.

– Важно понимать, что достижение комфортных температур стало возможно благодаря комплексному подходу. Это не только новый теплопункт, но и замена оконных блоков, ремонт кровли, модернизация коммуникаций, – рассказал избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – На сегодняшний день мы имеем положительный опыт использования современных энергосберегающих решений, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

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