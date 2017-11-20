Успех команды «Норманны» говорит о том, что в Мурманске все больше становится талантливой, амбициозной молодёжи – Андрей Сысоев

Мурманская команда «Норманны» стала бронзовым призером XV Чемпионата мира по «Что? Где? Когда?», который проходил в начале ноября в столице Республики Казахстан – Астане. За призы самого престижного интеллектуального турнира боролись 69 команд из 25 государств.

Сегодня с эрудитами встретился глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– Успех команды «Норманны» говорит о том, что в Мурманске все больше становится талантливой, амбициозной молодёжи. Такие победы – результат грамотной работы системы образования, правильной молодежной политики, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Этот чемпионат мира стал для мурманских участников уже вторым. Год назад они успешно выступили на соревнованиях в Армении. Право поездки в Казахстан мурманчане завоевали на организованном при поддержке администрации Мурманска международном интеллектуальном турнире «Кубок Арктики».

Примечательно, что «Норманны» – единственная из российских команд на чемпионате, которая представляла город с населением менее миллиона человек и на равных боролась со сборными Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска.

– Считаю, у нашей команды большой потенциал. Опыт участия в международных соревнованиях позволит нам выйти на новый уровень, – рассказал капитан команды «Норманны» Михаил Савченко. – Нас пригласили принять участие в телевизионном проекте «Брейн-ринг», который будет выходить на телеканале «НТВ» в 2018 году. Это огромный успех и большая радость.

Первый эфир программы планируется к показу в конце февраля следующего года.