Успех управляющей компании в работе во многом зависит от оперативной реакции на замечания мурманчан
Деятельность управляющих компаний находится на постоянном контроле городских властей. Сегодня специалисты управления Октябрьского округа провели очередной рейд по проверке качества работы управляющих компаний. Первый объект - прилегающая территория дома № 12 корпус 2 по улице Гвардейской.
- Мы проводим проверки регулярно, и этот двор можно назвать образцово-показательным, нареканий практически не бывает, если возникают какие-то замечания, то они управляющей компанией устраняются вовремя - по звонку, - рассказала заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского административного округа Анастасия Приймак. - Жители этих домов с жалобами практически не обращаются. Успех управляющей компании во многом зависит от оперативной реакции на замечания мурманчан, ответственного подхода к своим обязанностям по своевременному вывозу мусора, содержанию в порядке детских площадок, дорожек и контейнерных площадок. Это очень важно.
Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями. После предупреждений и штрафов многие из них более серьёзно относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства. Но есть и те, кто дело до штрафов не доводит.
- Я приятно удивлена. Управляющая компания, в ведении которой в Октябрьском округе всего 11 домов, так хорошо содержит территорию - снег убирается, хорошо содержится детская площадка, - поделилась депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. - Совет, который я бы дала другим управляющим компаниям города - общайтесь со своими коллегами, перенимайте опыт друг друга, учитесь у лучших.
Такие рейды регулярно проводятся в рамках программы «Мурманск — город чистоты». Специалисты округов составляют акты, протоколы, выписывают штрафы. За 10 месяцев только на территории Октябрьского округа проведено 1930 плановых и внеплановых проверок. Составлено 563 материала, наложено штрафов более чем на 9 миллионов рублей. Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций, то есть должностное лицо обязано оплатить штраф лично, не используя деньги, собранные с жильцов.