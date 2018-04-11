Успехи юных лыжников в Долине Уюта

В Мурманске завершились традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта, бронзового призёра ХХI зимних Олимпийских игр Алексея Петухова. Турнир проходил в Долине Уюта на протяжении двух дней и собрал внушительное количество участников – более 500.

– С каждым годом соревнования становятся всё популярнее. Это результат большой работы по привлечению горожан к занятию физической культурой и спортом: модернизируются спортивные учреждения, совершенствуется их материально-техническая база, открываются все новые спортивные объекты под открытым небом, – отметил начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Андрей Авсянкин.

Между собой соревновались лыжники от 12 до 18 лет в классическом и свободном стилях. Показать своё мастерство приехали спортсмены из разных населенных пунктов Мурманской области: Заозёрска, Видяево, Александровска, Североморска, Умбы, и, конечно, Мурманска. Организаторы уверены, такие мероприятия позволяют юным спортсменам набраться опыта для участия в соревнованиях более высокого уровня.

– Большое спасибо городскому комитету по физической культуре и спорту за прекрасную организацию турнира, – подчеркнул депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Проигравших в этих соревнованиях нет, потому что все участники смогли проявить себя, померяться силами.

К слову, многим мурманчанам запомнились соревнования 2016 года, тогда лыжню проложили в самом центре города – на площади Пять Углов. Уникальное спортивное мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею Мурманска.