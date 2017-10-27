Успешно пройти испытания в конкурсе «Профессионалы на Мурмане-2017» удалось Анастасии, Алёне и Анне - будущим продавцам

Очередной конкурс регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017» прошёл на базе одного из супермаркетов торговой сети «Евророс». Очередным мероприятием ежегодного регионального праздника профессионального мастерства, который Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проводит при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области, стал конкурс по профессии «Продавец, контролер-кассир».

Учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования региона соревновались за звание лучшего на базе одного из супермаркетов торговой сети «Евророс». В этом году конкурс прошёл в новом формате. Специалисты отдела маркетинга и рекламы группы компаний «Евророс» подготовили для конкурсантов ряд интересных испытаний.

Учащимся предстояло пройти «собеседование» у профессионального жюри из числа специалистов группы компаний «Евророс», ответить на вопросы потенциального работодателя и презентовать «домашнее задание» – заранее оформленный подарок на осеннюю тематику. Вторым испытанием стало разрешение спорных ситуаций из реальной практики компании, касающихся законодательства в сфере защиты прав потребителей. Также конкурсанты на время производили устный подсчёт суммы чеков и выполняли работу на кассовом аппарате.

По итогам состязаний победителями конкурса профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир» стали: I место – Донцова Анастасия Андреевна, учащаяся ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»; II место – Тихонова Алёна Витальевна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»; III место – Деева Анна Петровна, студентка ГАПОУ МО «Северный национальный колледж».

Следующим конкурсом в рамках регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет конкурс по специальности «Банковское дело». Мероприятие пройдет 2 ноября на базе Мурманского технологического колледжа сервиса.