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Мурманская область. Арктика12.08.17 07:20

Успешно завершён пленэр художников Северо-Запада России в Мурманской области

Пленэр проходил с 25 июля по 5 августа  и собрал мастеров изобразительного искусства из Москвы, Пскова, Мурманска, Перми, Петрозаводска, Вологды, Великого Новгорода, Сыктывкара, Архангельска, Калининграда.

Творческая работа мастеров изобразительного искусства была организована региональной организацией Союза художников России, Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и Мурманским областным художественным музеем при финансовой поддержке Правительства Мурманской области.

Мурманскую область представляли три художника – уже известные мастера, заслуженные художники России Александр Феофилактов, Виталий Бубенцов и Владимир Чернов.

Почти две недели художники работали на берегу Белого моря в окрестностях Кандалакши и Умбы и увезли с собой зарисовки будущих произведений, посвящённых северной природе.

Блиц-выставка этюдов состоялась 3 августа в Доме культуры п.Умба. Зрителям были представлены этюды – итоги работы одного дня. Состоялся разговор художников с умбянами о важности сохранения местных культурных традиций, памятников истории.

4 августа в Музее истории города Кандалакши открылась блиц-выставка этюдов художников, а также прошла творческая встреча с участниками пленэра, в которой приняли участие и.о.председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая и глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов.

Художники выразили благодарность правительству и губернатору Мурманской области за поддержку деятельности творческих союзов, поделились своими впечатлениями о северном крае и рассказали о планах.

Так, по итогам пленэра будет организована межрегиональная выставка «Российский Север». Произведения, вдохновленные красотой Кольского Заполярья, будут экспонироваться с 21 сентября по 18 ноября 2018 года на площадках Мурманского областного художественного музея. Последняя подобная экспозиция в Мурманской области - «Советский Север-7» - проводилась 28 лет назад, в 1989 году.

 

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