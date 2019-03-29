Успешное расследование преступного замысла руководителя строительной организации по уклонению от налогов помогло возместить ущерб на сумму более 19 миллионов рублей

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проведена процессуальная проверка по сообщению о совершении генеральным директором одной из организаций Кольского района преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

В ходе процессуальной проверки установлено, что акционерное общество, зарегистрированное на территории Колы, осуществляло строительную деятельность с 2002 года. В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года организация заключала сделки, носящие сомнительный характер с рядом сторонних организаций. Данные действия были направлены на уменьшение налогооблагаемой базы по НДС и уменьшения суммы доходов от реализации по налогу на прибыль. Налоговое правонарушение выявлено по результатам выездной налоговой проверки.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следствием проведен комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств, повлекших уклонение от уплаты налогов, а также на возмещение генеральным директором акционерного общества причиненного государству ущерба. В частности, проанализирована финансово-хозяйственная деятельность общества, проведены экономические исследования.

В результате принятых следователями мер юридическим лицом в бюджет Российской Федерации возмещён ущерб, причиненный неуплатой налогов, на общую сумму более 19 миллионов рублей.