В 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мираКрышу почистили, а кровь на снегу не убрали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.03.19 11:46

Успешное расследование преступного замысла руководителя строительной организации по уклонению от налогов помогло возместить ущерб на сумму более 19 миллионов рублей

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проведена процессуальная проверка по сообщению о совершении генеральным директором одной из организаций Кольского района преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

В ходе процессуальной проверки установлено, что акционерное общество, зарегистрированное на территории Колы, осуществляло строительную деятельность с 2002 года. В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года организация заключала сделки, носящие сомнительный характер с рядом сторонних организаций. Данные действия были направлены на уменьшение налогооблагаемой базы по НДС и уменьшения суммы доходов от реализации по налогу на прибыль. Налоговое правонарушение выявлено по результатам выездной налоговой проверки.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следствием проведен комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств, повлекших уклонение от уплаты налогов, а также на возмещение генеральным директором акционерного общества причиненного государству ущерба. В частности, проанализирована финансово-хозяйственная деятельность общества, проведены экономические исследования.

В результате принятых следователями мер юридическим лицом в бюджет Российской Федерации возмещён ущерб, причиненный неуплатой налогов, на общую сумму более 19 миллионов рублей.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Комментарий к новости:Министерство здравоохранения Мурманской области подвело прекрасные итоги работы за 2018 год, но уже без министра
Олег Серафимович Елизаров
29.03.19 11:15
Молодцы! Так держать!!!
Комментарий к новости:Полято Ирина стала трёхкратным победителем Первенств СЗФО по классическим, быстрым шахматам и блицу среди девочек до 11 лет
Никитишна с Жилстрою
28.03.19 21:57
Милые мурманчане, как нам повезло, что Владимир Владимирович Путин, батюшка наш - президент, послал к нам такого прекрасного специалиста. До всего-то у него есть дело: и по магазинам ходит, и по двора
Комментарий к новости:Спящие управляшки, забытые подвалы, дорогая рыба - глава региона и столичный журналист знакомятся с жизнью северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Счастливые люди». Документальный фильм, серия 4 (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 17 копеек, доллар теряет почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПрокуратурой Мурманской области инициирована проверка законности взимания с граждан платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO Законы«Шкуру» невыловленных крабов уже поделили – закона на проведение аукционов по квотам ещё нет, а деньги от них уже заложили в бюджет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 345 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика