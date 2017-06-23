Успешные действия следователей - руководство филиала ПАО «Мурманскавтотранс» в Кандалакше гасит долги по зарплате

Следственными органами Следственного комитета по Мурманской области в рамках процессуальной проверки, проводимой по факту невыплаты заработной платы работникам филиала ПАО «Мурманскавтотранс» в г.Кандалакша – Автоколонна № 1443 погашена задолженность по заработной плате.

По данным следствия, за февраль и март 2017 года, у предприятия перед работниками образовался долг по заработной плате в размере более двух миллионов 600 тысяч рублей.

Благодаря планомерной и наступательной работе следователей, уже на стадии проведения проверочных мероприятий, задолженность выплачена работникам в полном объёме. В настоящее время следствием продолжают приниматься меры к погашению долга по зарплате за апрель и май 2017 года.