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Мурманская область. Арктика29.08.17 15:18

Успешный опыт Кольской АЭС в вопросах охраны труда перенимают коллеги

 

Высокий уровень культуры безопасности, положительные практики в сфере охраны труда, состояние помещений и оборудования – эти вопросы стали ключевыми в ходе стажировки, состоявшейся на прошлой неделе на площадке Кольской АЭС. В стажировке приняли участие главный инспектор концерна «Росэнергоатом» Игорь Зонов, директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, директор Калининской АЭС Виктор Игнатов и директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Подобные семинары на АЭС - одна из лучших практик Концерна по обмену опытом и знаниями между руководителями и персоналом цехов в области охраны труда. Такая стажировка на Кольской АЭС проводится впервые.

«Я был на Кольской АЭС два года назад и ещё тогда увидел высокий уровень эксплуатации станции, - подчеркнул  директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. - Хочу заметить, что достигнуть высокой планки эксплуатационного порядка очень сложно, но поддерживать этот уровень может быть даже труднее. Кольская АЭС уверенно движется вперед в этом направлении».

Гости выразили свою готовность взять на вооружение успешный опыт Кольской АЭС. Об этом рассказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов: «Я увидел очень вовлеченный, приверженный своему делу коллектив. Это означает, что вопросы отношения к производству, к своему здоровью и безопасности труда стоят на первом месте. Нас заинтересовала хорошо налаженная система распределения средств индивидуальной защиты. Начиная с качества подготовки закупочных документов и до момента выдачи персоналу. Также были интересны вопросы по идеальным моделям состояния помещений и оборудования, практика проведения инструктажей, контроля и наблюдения за персоналом. Весь этот опыт мы возьмем у Кольской АЭС с большим удовольствием».

В завершение встречи директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «Руководство АО «Концерн «Росэнергоатом» отводит важную роль культуре безопасности на своих предприятиях и охране труда как одной из важнейших её составляющих. Подобные семинары помогают нам выявить «горячие точки», «подводные камни». Мы обсудили наши общие проблемы, и это взаимодействие поможет поднять уровень безопасности на наших станциях».

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