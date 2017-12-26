Установлен максимальный размер родительской платы в муниципальных образованиях на 2018 год

Постановлением правительства Мурманской области от 20 декабря 2017 года № 611-ПП установлены максимальные размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2018 год.

Введение максимального размера родительской платы позволяет ограничить право учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, на необоснованное повышение родительской платы. На 2018 год максимальный размер родительской платы рассчитан с учетом сводного индекса потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В 2018 году максимальный размер родительской платы:

в 4 муниципальных образованиях (город Мурманск, город Полярные Зори с подведомственной территорией, Кольский район, Ковдорский район) сохраняется на уровне 2017 года, по согласованию с органами местного самоуправлениями;

в 13 муниципальных образованиях максимальный размер родительской платы в 2018 году к 2017 году находится в диапазоне от 2,3% до 4,0%. В среднем по Мурманской области максимальный размер родительской платы в 2018 году на 1,9 % выше уровня 2017 года, что не превышает сводный индекс потребительских цен (4%).