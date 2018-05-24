Установлен новый фигурант по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств, выделяемых для выплаты материальной помощи сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для выплаты материальной помощи сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», установлен новый фигурант – заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России».

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина, по версии следствия, злоумышленник, используя свое должностное положение и действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в период 2013-2015 гг. систематически совершал хищения денежных средств, перечисляемых личному составу в виде дополнительной материальной помощи. Для совершения преступлений он вступил в преступный сговор с начальником одной из специальных пожарно–спасательных частей, расположенной в Заозёрске Мурманской области. Следствием уже установлена его причастность к хищению денежных средств ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» в сумме более 500 тысяч рублей.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения), устанавливается его причастность к совершению ряда аналогичных преступлений. Органом следствия инициирован перед судом вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.