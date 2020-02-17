Установлен новый прожиточный минимум, жить стало легче

Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Согласно указанному нормативному правовому акту, с 1 января 2020 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчёте на душу населения 16688 рублей, для трудоспособного населения – 17379 рублей, для пенсионеров – 13869 рублей, для детей – 16670 рублей.

По сравнению с III кварталом 2019 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по всем социально-демографическим группам уменьшилась в среднем на 1,2%. Это связано с тем, что в течение IV квартала 2019 года произошло значительное – в среднем на 23% – снижение цен на плодоовощную продукцию (картофель и овощи), которая занимает значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Это повлекло за собой снижение стоимости непродовольственных товаров и услуг на 2,4 % и расходов по обязательным платежам и сборам на 0,7%.

Для предоставления мер социальной поддержки, социальных выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии) следует применять величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года, установленную постановлением правительства Мурманской области от 20.08.2019 № 386-ПП. Таким образом, уменьшение величины прожиточного минимума в IV квартале не повлечет за собой снижения социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.

Как уточняет Министерство труда и социального развития Мурманской области, уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию в IV квартале наблюдалось и в предыдущие годы. Так в IV квартале 2016 года произошло снижение в среднем на 0,8%, в IV квартале 2017 – на 4,8%, в IV квартале 2018 года – на 1,3%.

Снижение величины прожиточного минимума за IV квартал 2019 года также произошло и в целом по России. Так, на душу населения величина прожиточного минимума снизилась на 3,7%, для трудоспособного населения – на 3,6 %, для пенсионеров – на 3,3 %, для детей – на 4,2 %.