Мурманская область. Арктика16.08.17 07:25
Установлен понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в морском порту Мурманск за услуги по лоцманской проводке судов загранплавания
В соответствии с пунктом 3 приказа ФАС России от 6.06.2016 № 711/16 и в целях увеличения спроса на лоцманские услуги Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» в морском порту Мурманск приказом ФГУП «Росморпорт» от 4.08.2017 № 295 со 2 августа 2017 года ФГУП «Росморпорт» применяется понижающий коэффициент 0,8 к ставкам лоцманского сбора в морском порту Мурманск за услуги по лоцманской проводке судов загранплавания, протяженность лоцманской проводки которых превышает 21 морскую милю.
Понижающий коэффициент, установленный ФГУП «Росморпорт», действует со 2 августа по 31 декабря 2017 года.
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