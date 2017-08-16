Установлен понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в морском порту Мурманск за услуги по лоцманской проводке судов загранплавания

В соответствии с пунктом 3 приказа ФАС России от 6.06.2016 № 711/16 и в целях увеличения спроса на лоцманские услуги Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» в морском порту Мурманск приказом ФГУП «Росморпорт» от 4.08.2017 № 295 со 2 августа 2017 года ФГУП «Росморпорт» применяется понижающий коэффициент 0,8 к ставкам лоцманского сбора в морском порту Мурманск за услуги по лоцманской проводке судов загранплавания, протяженность лоцманской проводки которых превышает 21 морскую милю.

Понижающий коэффициент, установленный ФГУП «Росморпорт», действует со 2 августа по 31 декабря 2017 года.