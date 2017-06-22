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Мурманская область. Арктика22.06.17 08:20

Установлена личность кандалакшанки, толкнувшей ребёнка на пешеходном переходе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), по факту причинения северянкой телесных повреждений малолетней девочке.

По данным следствия, на пешеходном переходе в городе Кандалакша Мурманской области женщина толкнула 9-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков. В настоящее время личность женщины установлена, это жительница Кандалакши, 1980 года рождения, которая пока не смогла объяснить причины содеянного.

Следствием назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

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