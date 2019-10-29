Установлены дополнительные меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность на территории ЗАТО г. Североморск

29 октября под председательством руководителя представительного органа власти флотской столицы Евгения Алексеева состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. В нём приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, главные распорядители бюджетных средств, жители Североморска.

Депутаты внесли очередные изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск. Объём доходов составил 3213223,7 тысячи рублей, а объём расходов увеличился на 8665,3 тысячи рублей - составил 3332273,6 тысячи рублей. Изменения расходной части бюджета вызваны увеличением ассигнований главных распорядителей бюджетных средств с целью исполнения возложенных полномочий (по программным мероприятиям по согласованию с Программно-целевым Советом администрации ЗАТО г. Североморск).

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство возросли на 23811,0 тысяч рублей, в том числе за счёт направления дополнительных средств на строительство котельной установки для нужд отопления и горячего водоснабжения – 20 млн рублей, а также на осуществление мероприятий по благоустройству.

На должность председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск по предложению главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова депутаты назначили Шкода Елену Анатольевну.

На заседании Совета депутатов внесены изменения в решения, касающиеся оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск, а также муниципальных служащих.

Изменения коснулись и решения о муниципальном дорожном фонде в целях рационального распределения источников формирования Дорожного фонда и эффективного использования средства бюджета ЗАТО г. Североморск.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 27.10.2015 № 19 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» с учетом зональной градации улично-торговой сети ЗАТО г. Североморск с точки зрения транспортной доступности объектов торговли и мест оказания услуг, пешеходного трафика, плотности торговой сети.

По результатам проведенной работы предлагается ул. Советскую исключить из зоны 2 и включить в зону 1, как улицу с наивысшими базовыми характеристиками.

Депутаты внесли изменения и в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Североморск и в Генеральный план флотской столицы и в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2018-2020 годы.

Установлены дополнительные меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность на территории ЗАТО г. Североморск. Ситуация в системе здравоохранения не совсем благополучная. К главе ЗАТО обратился Министр здравоохранения Мурманской области Панычев Д.В. с просьбой рассмотреть возможность предоставления детям медработников мест в детских дошкольных учреждениях. В августе в соответствии с поручениями Президента РФ было рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки медработников. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев перед рассмотрением проекта решения на заседании постоянной комиссии провёл совещание, на которое пригласили главного врача Североморской ЦРБ Максима Громова, заведующую детской поликлиникой Ирину Боднарчук, начальника Управления образования Юлию Гладских, юристов. Была обсуждена программа «Арктический доктор», возможность предоставления детям медработников и фармацевтов мест в детских садах в первоочередном порядке.

Свою позицию озвучил и Владимир Евменьков, который поддержал данное решение, которое позволит активнее привлекать в Североморские медучреждения медицинских работников.

Среди социально-значимых решений, принятых депутатами - «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 10.07.2018 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск и категорий граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск».