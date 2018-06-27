«Устойчивый экономический рост» - рабочая группа обсуждает откорректированные разделы Стратегии социально-экономического развития региона

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Устойчивый экономический рост», в котором приняли участие представители исполнительных органов власти, общественности, депутаты Мурманской областной Думы.

Участники рабочей группы обсудили предложения по корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в части формирования благоприятной инвестиционной среды, развития предпринимательства, повышения конкурентоспособности отраслей промышленности и создания условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, а также туристического и научного потенциала в интересах экономического развития региона.

По итогам заседания Министерству экономического развития и министерству развития промышленности и предпринимательства дано поручение обсудить с экспертным сообществом материалы, одобренные рабочей группой.