Уточнение закона об областном бюджете направлено на обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона и выполнение майских указов

На прошлой неделе были приняты изменения в региональный закон об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом сегодня на оперативном совещании с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов напомнила губернатор Марина Ковтун. Глава региона пояснила, что уточнение закона носило срочный характер, – в первую очередь, оно направлено на обеспечение стабильного прохождения очередного отопительного сезона и выполнение в полной мере майских указов. Также законом предусмотрена дополнительная финансовая помощь муниципальным образованиям.

«Здесь хотелось бы особо отметить, что областной бюджет не может и не должен закрывать все финансовые «дыры» муниципалитетов – его возможности ограничены как положениями бюджетного законодательства, так и жесткими условиями соглашений с Минфином России», – подчеркнула Марина Ковтун.

Об основных изменениях в законе доложила министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

«Утвержденный законом объем доходов увеличен за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,1 млрд рублей, – в целом объем доходов составил 56,9 млрд рублей, общий объем расходов увеличен на 4,2 млрд рублей и составил 58,9 млрд рублей. Государственный долг Мурманской области на 1 января 2018 года ожидается в размере 19,2 млрд рублей. Планируемое уменьшение объема госдолга приведет к снижению долговой нагрузки региона с 43,3% до 38,3%», – сообщила Елена Дягилева.

На обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами направлено 2,5 млрд рублей.

В рамках назначений, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, произведен ряд изменений, связанных с уточнением потребности, корректировкой графиков работ. Предусмотрены средства на создание туристско-рекреационного кластера «Хибины», жилую застройку в Зеленоборском, окончание строительства насосной станции №3А Ковдорского района, реконструкцию детского оздоровительного центра «Гандвиг», строительство дома культуры в селе Варзуга.

Общий объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2017 год увеличен на 728,8 млн рублей, в том числе на формирование современной городской среды – 217,5 млн рублей, на софинансирование расходов по оплате труда работникам муниципальных учреждений – 49,8 млн рублей, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка муниципальным образованиям Мурманской области в целях обеспечения сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов – 100,8 млн рублей.