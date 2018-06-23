Утрата доверия потянула на 3 млн рублей, или Кумовство в Росприроднадзоре по Мурманской области

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, во время которой было установлено, что государственному гражданскому служащему Управления Росприроднадзора по Мурманской области в период с июня 2013 года по 2015 год на согласование поступала проектная документация хозяйствующих субъектов в сфере природопользования.

Разработку экологической документации, подлежащей согласованию в Управлении Росприроднадзора по Мурманской области, на основании соответствующих договоров оказания услуг, осуществлял индивидуальный предприниматель, являющейся близким родственником (родным отцом) данного государственного гражданского служащего. По итогам рассмотрения документов должностным лицом принималось положительное решение по согласованию разрешительной документации.

Было установлено, что на расчётный счёт индивидуального предпринимателя от заказчиков в один из банков города Мурманска за выполнение услуг по разработке нормативной документации в сфере природопользования поступали денежные средства в сумме более 3 млн рублей, которые в последующем с указанного расчётного счёта снимал государственный гражданский служащий Управления Росприроднадзора по Мурманской области, являющейся близким родственником предпринимателя и ранее рассматривавший документы от заказчиков – природопользователей.

Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции о наличии личной заинтересованности государственный служащий своё руководство не уведомил и мер к урегулированию возникшего конфликта интересов не принял.

По результатам проверки руководителю Управления Росприроднадзора по Мурманской области внесено представление, по итогам рассмотрения которого государственный гражданский служащий уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.