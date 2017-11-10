Утром доллар и евро торгуются вблизи вчерашнего закрытия

Нефть дешевеет после роста днём ранее, который был спровоцирован политическими событиями в Саудовской Аравии и сообщениями о возможном сокращении поставок нефти из этой страны, свидетельствуют данные торгов.

Власти королевства в конце прошлой недели запустили антикоррупционную кампанию. На данный момент вновь созданным Высшим комитетом по борьбе с коррупцией отданы распоряжения о задержании десятков бывших чиновников, предпринимателей, а также членов королевской семьи.

Кроме того, Саудовская Аравия в четверг попросила своих подданных покинуть Ливан после того, как премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом «Аль-Арабия» речи он обвинил шиитское движение «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Вчера в СМИ также появились сообщения о возможном сокращении экспорта нефти из Саудовской Аравии во все регионы в следующем месяце. Агентство «Блумберг» писало, что объёмы поставок «чёрного золота» снизятся на 120 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем. Участники рынка также ожидают американской статистики по динамике числа буровых установок в стране за неделю.

Сегодня утром доллар и евро торгуются на Московской бирже вблизи вчерашнего закрытия.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,2996 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 4,69 копейки. К последней сделке 9 ноября доллар подрос на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 26,34 копейки и составил 69,0499 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро не изменился.