Утверждён бюджет муниципального образования город Мурманск

Сегодня состоялось шестое заседание Совета депутатов шестого созыва. Основной вопрос повестки дня – бюджет муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

– Главный финансовый документ рассмотрен во втором чтении, определены расходы на конкретные статьи, отрасли, дела, – прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Бюджет традиционно можно назвать социально направленным. У города есть обязательства, которые должны быть исполнены в первую очередь: речь о расходах на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Также в приоритете мероприятия по реализации национальных проектов и муниципальных программ.

Рассказывая о планах на ближайшие годы, Андрей Сысоев выделил реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина», строительство стадиона «Авангард» и крытого хоккейного корта с искусственным льдом, а также программу по ремонту фасадов учреждений образования.