Утверждён бюллетень для рейтингового голосования за проекты благоустройства

Сегодня в администрации города Мурманска состоялось очередное заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в состав которой входят уважаемые мурманчане: общественники и активисты.

На встрече были утверждены составы территориальных счетных комиссий, председатели и секретари территориальных счетных комиссий, форма бюллетеня для рейтингового голосования, назначены ответственные лица за подведение итогов голосования.

19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта. Проголосовать за понравившиеся проекты мурманчане смогут в 73 пунктах, опустив бюллетень в специальный бокс с логотипом проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Поскольку голосование рейтинговое, то выбрать можно не одну, а сразу несколько зеленых зон, – рассказал член общественной комиссии, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Победители голосования будут включены в программу благоустройства уже в этом году.

С проектами благоустройства можно ознакомиться в ГДЦ «Арктика» – в городском выставочном зале организована специальная выставка, кроме того, в электронном виде дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды».