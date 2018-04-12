Утверждён график жизни мурманчан без горячей воды

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей РФ» и согласно утвержденному администрацией г. Мурманска графика в 2018 году будут проводиться следующие остановки теплоисточников ПАО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей.

Гидравлические испытания и опрессовки: Центральная котельная - 4-9 июня, 1-3 августа и 21-27 августа; Южная котельная - 13-19 июня и 7-13 августа; Восточная котельная - 19-25 июня и 14-20 августа.

Испытания и опрессовки позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения. Во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность. Просьба соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефонам: 051, 45-85-83 и 53-72-84.

График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании: Центральная котельная - 10-23 июля; Южная котельная - 26 июня – 9 июля и Восточная котельная - 24 июля – 6 августа.

В течение межотопительного периода энергетики проведут ремонт отдельных участков теплосети, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб, другие мероприятия, необходимые для надежного и бесперебойного обеспечения мурманчан теплом и горячей водой в следующий осенне-зимний период.