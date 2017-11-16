Утверждён комплексный план мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района

Правительством Мурманской области принято распоряжение, утверждающее комплексный план мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Терского района на 2017-2019 годы.

Комплексный план включает в себя мероприятия по 12 направлениям деятельности, среди которых – развитие сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства; туризма и спорта; обеспечение стабильности в сфере занятости и рынка труда, многое другое.

Так, в 2017-2019 гг. в селах Варзуга, Чапома и Чаваньга планируется построить фельдшерско-акушерские пункты и приобрести необходимое оборудование для их оснащения. В Умбе будут построены три котельные, работающие на торфе, запланировано благоустройство территорий поселка. Также будут реализованы инвестиционные проекты в сферах развития туризма, потребительского рынка, рыболовства и сельского хозяйства.

До конца 2017 года запланирована реализация мероприятий на сумму порядка 275 млн рублей.