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Мурманская область. Арктика09.10.18 09:08

Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 год

В ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина доложила о выполнении плана капремонта многоквартирных домов на текущий год.

В краткосрочный план на 2018 год включены 302 дома. По состоянию на 4 октября выполнены работы в 156 домах, до конца года будут закончены ещё 99 домов. Таким образом, план на текущий год будет выполнен на 84,3%. Часть запланированных на 2018 год работ по капитальному ремонту многоквартирных домов будет перенесена на будущий год.

Замминистра отметила, что ко всем без исключения подрядчикам имеются замечания. Ведется претензионная работа. За 9 месяцев 2018 года Фонд капитального ремонта Мурманской области направил 67 претензионных писем в адрес 10 подрядных организаций на общую сумму более 10 млн рублей. На 1 октября возмещено 4,2 млн рублей.

Из 31 муниципального образования, включенного в программу, полностью запланированные работы выполнены только в четырёх – Верхнетуломском, Пушном, Молочном и Ура-Губе.

Также Фондом капремонта заменены и запущены в эксплуатацию 356 лифтов из 376 запланированных. До конца текущего года выполнение трёхлетней программы по ускоренной замене лифтового оборудования составит порядка 98%.

Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 год. В него вошли 246 многоквартирных домов. Общая сумма запланированных средств – 1 млрд 398,344 млн рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун призвала муниципалитеты внимательнее подходить к планированию капремонтов и работе с подрядчиками, чтобы не пришлось бесконечно затягивать работы и испытывать терпение северян.

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