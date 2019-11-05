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Мурманская область. Арктика05.11.19 09:15

Утверждён перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2020 год

Решение принято на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при заместителе министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителе Росрыболовства Илье Шестакове.

«Результаты исследования 2019 года дают хорошую перспективу и будут использованы для дальнейшей организации рыболовства. На 2020 год определены приоритетные задачи, под которые мы должны сформировать план научных исследований», – сказал Илья Шестаков, открывая заседание.

Проект перечня приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2020 год представил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

К настоящему времени завершены 242 экспедиции, в том числе проведён 101 морской рейс, 10 береговых исследований, 28 работ по мониторингу промысла, 98 пресноводных съемок и 5 авиаучетов, что составляет более 85% от плана на 2019 год. До конца года он будет выполнен полностью.

Как отметил директор ВНИРО, ряд экспедиций стали знаковыми событиями в российской рыбохозяйственной науке. Например, международная экспедиция на НИС «Профессор Кагановский» в январе-апреле по изучению зимовки тихоокеанских лососей в заливе Аляска, трансарктический переход на НИС «Профессор Леванидов» в июле-октябре и совместная с Российской академией наук (РАН) экспедиция по изучению биоразнообразия реки Волга в августе-сентябре.

На 2020 год запланировано проведение приоритетных исследований во всех рыбохозяйственных бассейнах. «За счёт объединения региональных институтов в единый научный центр на базе ВНИРО появилась возможность повысить эффективность использования научно-исследовательских судов и всей научной базы институтов. Оптимизация работы позволяет рыбохозяйственной науке вернуться к масштабным исследованиям, проводившимся в советское время», - заявил Кирилл Колончин.

Самая большая программа – более трети всего объёма исследований – 110 экспедиций запланировано в Дальневосточном бассейне.

На Северном рыбохозяйственном бассейне запланированы 52 экспедиции. База научного флота бассейна укреплена переходом с Дальнего Востока НИС «Профессор Леванидов». Это позволит в 2020 году в полном объёме выполнить три международные экспедиции, предусмотренные российско-норвежскими договоренностями в рамках СРНК в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана. В них войдут зимняя экосистемная тралово-акустическая съёмка по оценке запасов донных рыб на НИС «Вильнюс», весенняя международная экосистемная съёмка в северных морях на НИС «Профессор Леванидов» и совместная российско-норвежская экосистемная съёмка в Баренцевом море и прилегающих водах Северного Ледовитого океана, в которой будут участвовать оба научно-исследовательских судна.

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