Утверждён Порядок предоставления льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся Мурманской области

Губернатором Мурманской области подписано постановление правительства Мурманской области, утверждающее Порядок предоставления льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся Мурманской области.

Документом устанавливается период, на который распространяется право обучающихся на предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения; определяется перечень документов, необходимых для подтверждения права на льготный проезд при приобретении льготного проездного билета (транспортной карты) и использовании права на льготный проезд.

Указанный порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 2 закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».