Утверждены кандидатуры для занесения на Доску почета «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мурманской области»

В Минсоцразвития Мурманской области состоялось заседание комиссии по утверждению кандидатур для занесения фотографий работников учреждений на Доску почета.



Открывая заседание, первый заместитель министра – председатель комиссии Светлана Виденеева отметила, что третий год подряд Доска почета способствует повышению признания работников сферы социальной защиты населения, стимулированию профессиональной деятельности руководителей и работников государственных областных учреждений, подведомственных министерству.



На рассмотрение комиссии были представлены 37 кандидатов к занесению на Доску почета, предварительно прошедшие согласование на общих собраниях трудовых коллективов. Всех кандидатов отличает безупречное выполнение своих должностных обязанностей, обеспечение высоких показателей трудовой и исполнительской дисциплины, достижение значительных результатов в трудовой деятельности.



По решению комиссии 23 работника учреждений социального обслуживания населения, внесших значительный вклад в развитие социальной сферы региона, удостоились чести быть представленными на Доске почета:



Вавилова Жанна, специалист отдела по предоставлению населению выплат социального характера Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району;



Гарагуля Ольга, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения;



Герасимова Марина, старшая медицинская сестра отделения милосердия медицинской службы Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов;



Захарова Валентина, начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения;



Иванив Галина, директор Терского комплексного центра социального обслуживания населения;



Иванова Светлана, заместитель начальника Октябрьского окружного отдела Центра социальной поддержки населения г. Мурманска;



Кирушко Светлана, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения;



Кузьмина Елена, специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, проживающим в г. Кировске с подведомственной территорией, Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения;



Мельникова Валентина, социальный работник отделения социального обслуживания на дому Полярнозоринского комплексного центра социального обслуживания населения;



Моть Наталья, младшая медицинская сестра по уходу за больными Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей;



Петрова Татьяна, специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) реабилитационного отделения для инвалидов и граждан пожилого возраста с реабилитационной группой для молодых инвалидов Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения;



Поливцева Юлия, заведующий отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск;



Попова Елена, младший воспитатель отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения;



Рослякова Нина, социальный работник отделения «Социальная служба» Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения;



Синякова Ольга, специалист Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения;



Созинова Нина, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Кольского комплексного центра социального обслуживания населения;



Табакова Светлана, специалист Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения;



Тарасевич Ирина, специалист по социальной работе отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и постинтернатной адаптации со службой детского телефона доверия Мурманского центра социальной помощи семье и детям;



Тихонова Светлана, специалист Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения;



Тхор Наталья, педагог-психолог Социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района;



Хайрулина Марина, инженер по организации и ремонту зданий и сооружений Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов;



Хмара Виктория, старшая медицинская сестра Апатитского психоневрологического интерната № 1;



Янушко Наталья, директор Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения.