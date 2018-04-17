РАМКИ ЗАКОНА: Дети пытаются зарабатывать деньги даже в опасных зонахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Земляки, весной почаще смотрите на крыши, под которыми вы ходите
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.04.18 17:19

Утверждены кандидатуры для занесения на Доску почета «Лучший работник сферы социальной защиты населения Мурманской области»

В Минсоцразвития Мурманской области состоялось заседание комиссии по утверждению кандидатур для занесения фотографий работников учреждений на Доску почета.

Открывая заседание, первый заместитель министра – председатель комиссии Светлана Виденеева отметила, что третий год подряд Доска почета способствует повышению признания работников сферы социальной защиты населения, стимулированию профессиональной деятельности руководителей и работников государственных областных учреждений, подведомственных министерству.

На рассмотрение комиссии были представлены 37 кандидатов к занесению на Доску почета, предварительно прошедшие согласование на общих собраниях трудовых коллективов. Всех кандидатов отличает безупречное выполнение своих должностных обязанностей, обеспечение высоких показателей трудовой и исполнительской дисциплины, достижение значительных результатов в трудовой деятельности.

По решению комиссии 23 работника учреждений социального обслуживания населения, внесших значительный вклад в развитие социальной сферы региона, удостоились чести быть представленными на Доске почета:

Вавилова Жанна, специалист отдела по предоставлению населению выплат социального характера Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району;

Гарагуля Ольга, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения;

Герасимова Марина, старшая медицинская сестра отделения милосердия медицинской службы Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов;

Захарова Валентина, начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения;

Иванив Галина, директор Терского комплексного центра социального обслуживания населения;

Иванова Светлана, заместитель начальника Октябрьского окружного отдела Центра социальной поддержки населения г. Мурманска;

Кирушко Светлана, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения;

Кузьмина Елена, специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, проживающим в г. Кировске с подведомственной территорией, Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения;

Мельникова Валентина, социальный работник отделения социального обслуживания на дому Полярнозоринского комплексного центра социального обслуживания населения;

Моть Наталья, младшая медицинская сестра по уходу за больными Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей;

Петрова Татьяна, специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) реабилитационного отделения для инвалидов и граждан пожилого возраста с реабилитационной группой для молодых инвалидов Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения;

Поливцева Юлия, заведующий отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск;

Попова Елена, младший воспитатель отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения;

Рослякова Нина, социальный работник отделения «Социальная служба» Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения;

Синякова Ольга, специалист Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения;

Созинова Нина, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Кольского комплексного центра социального обслуживания населения;

Табакова Светлана, специалист Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения;

Тарасевич Ирина, специалист по социальной работе отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и постинтернатной адаптации со службой детского телефона доверия Мурманского центра социальной помощи семье и детям;

Тихонова Светлана, специалист Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения;

Тхор Наталья, педагог-психолог Социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района;

Хайрулина Марина, инженер по организации и ремонту зданий и сооружений Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов;

Хмара Виктория, старшая медицинская сестра Апатитского психоневрологического интерната № 1;

Янушко Наталья, директор Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 395 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Человек.
16.04.18 22:51
Какие у нас заботливые депутаты! Аж сердце радуется. А заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска занимается и правильностью установки мусорного контейнера, как Президент РФ... Такие
Комментарий к новости:Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!
Александр Васильевич Коржаков
16.04.18 22:44
Нет, не молодежь должна искать себя в бизнесе, а УЧИТЕЛЯ!
Комментарий к новости:Молодёжь ищет себя в бизнесе
Д.О. Вернер
16.04.18 15:48
Теперь все осознали, что живут на севере, а не в Краснодарском крае, где в апреле уже нет надобности в очистке кровель...
Комментарий к новости:Глава региона подчеркнула необходимость системной работы по очистке кровель от наледи в муниципалитетах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа00:30Новости. Информационная программа.01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика