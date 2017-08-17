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Мурманская область. Арктика17.08.17 07:25

Утверждены кандидатуры кандалакшан для занесения на Доску почёта

Состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район. На повестку дня было вынесено два вопроса. Первый касался внесения изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 26.12.2016 № 90 «О бюджете муниципального образования Кандалакшский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

Вторым на повестке дня значился вопрос о занесении на Доску почёта Кандалакшского района отличившихся граждан. До 15 июля коллективы предприятий, учреждений, организаций вносили свои предложения о выдвижении кандидатов. Всего было представлено 13 ходатайств. Из них комиссией, к компетенции которой относится рассмотрение вопросов о присвоении звания «Почётный гражданин Кандалакшского района», было выбрано десять. Данное решение поддержали и депутаты. Таким образом, в скором времени Доску почёта украсят фотографии:

Васильевой Галины Юльяновны, начальника смены района № 1 филиала «Кандалакшская теплосеть» акционерного общества «Мурманэнергосбыт»;

Гаджимурадовой Елены Геннадьевны, заместителя директора МГОБУЦЗН г. Кандалакша, начальника отдела по трудоустройства;

Жукова Николая Яковлевича, ветеран Великой Отечественной войны;

Зайцева Льва Михайловича, заместителя начальника МО МВД «Кандалакшский» - начальника полиции;

Колосовой Елены Александровны, директора Княжегубского рыбоводного завода Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод»;

Лезилов Олег Сергеевич, машинист электровоза 1 класса (пассажирского движения) эксплуатационного депо Кандалакша;

Минкова Александра Михайловича, электролизника расплавленных солей филиала АО «СУАЛ «КАЗ-СУАЛ»;

Пельц Зинаиды Николаевны, начальника отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Мурманской области;

Ципилева Юрия Дмитриевича, ведущего инженера по релейной защите и автоматике электротехнической лаборатории Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»;

Чакиной Татьяны Васильевны, социального работника отделения социального обслуживания на дому № 1 ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения».

 

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