Утверждены ставки сбора транспортной безопасности акватории портов Мурманск, Кандалакша, Варандей, Диксон и Дудинка

Утверждены ставки сбора транспортной безопасности акватории морского порта за услуги, оказываемые Мурманским филиалом ФГУП «Росморпорт» по обеспечению транспортной безопасности в портах Мурманск, Кандалакша, Варандей, Диксон и Дудинка. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Приказ ФГУП «Росморпорт об утверждении ставок сбора транспортной безопасности акватории морского порта вступил в силу с 7 января 2020 года.