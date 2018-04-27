Уведомить ПФР о факте трудоустройства или увольнения можно через «Личный кабинет»

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России доступна услуга – «Подать заявление об изменении статуса занятости». С помощью данного сервиса граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.



Востребованность этой услуги обусловлена тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от осуществления/неосуществления трудовой деятельности. Это пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, космонавтам и федеральным государственным гражданским служащим, социальная пенсия по старости, выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидами и престарелыми, социальная доплата к пенсии и многое другое.

Важно: данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудовой деятельности. Индексация пенсии гражданина после его увольнения производится только на основании данных ежемесячной отчетности работодателя.



Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы пользоваться этими услугами в полном объеме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг –

www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.