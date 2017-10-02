Увеличение господдержки агропромышленного комплекса Мурманской области обеспечивает устойчивый рост производства

Региональное Министерства экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в январе-августе 2017 года в Мурманской области составил 1081,4 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 106,4% (в среднем по России – 101,5%).

Рост по сравнению с январем-августом 2016 года обусловлен увеличением производства: свиней на 1,7% и птицы на убой в живом весе в 1,9 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,4 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года); молока на 11,3% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 15,6%).

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-август 2017 года из федерального и областного бюджетов составила 248,77 млн рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2016 года. При этом из федерального бюджета направлено 36,48 млн рублей, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, из областного – 212,29 млн рублей с ростом в 1,7 раза.