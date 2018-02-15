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Мурманская область. Арктика15.02.18 14:26

Увеличение МРОТ - это серьёзная дополнительная нагрузка на бизнес - Алексей Веллер

Сегодня депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер принял участие в Парламентских слушаниях «О совершенствовании мер государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего Востока». В своём выступлении Алексей Веллер проанализировал последствия решения Конституционного Суда РФ, принятого в конце 2017 года, относительно начисления районных коэффициентов и полярных надбавок на минимальный размер отплаты труда (МРОТ).

- Я позитивно отношусь к этому решению, потому что считаю - оно закладывает основу к восстановлению престижа жизни и работы на Крайнем Севере. Ни для кого не секрет, что зарплаты на Севере уже давным-давно не отличаются от зарплат в других регионах страны кратно, как было когда-то. Теперь же, после решения Конституционного Суда РФ, когда МРОТ, например, в Мурманской области составляет 22 тысячи рублей в месяц, а с мая 2018 года будет составлять 25 тысяч рублей в месяц, увеличенные северные зарплаты вновь станут ощутимыми для людей. Неизбежно начнется общий рост заработной платы. Для людей это хорошо, правильно и справедливо, рост заработной платы будет восстанавливать престиж жизни на Крайнем Севере.

Однако, по мнению Алексея Веллера, позитивно оценивая решение Конституционного Суда РФ и процессы, которые запущены этим решением, надо честно и открыто говорить и о проблемах с этим решением связанных. Во-первых, это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты. Например, Мурманская область сегодня оценивает дополнительную потребность в объеме 2,5 млрд рублей в год. И эта нагрузка будет увеличиваться по мере роста заработной платы у более квалифицированных работников.

Во-вторых, увеличение МРОТ - это серьёзная дополнительная нагрузка и на бизнес. Прежде всего, речь идёт об обеспечивающих и вспомогательных производствах, а также о бизнесе, обеспечивающим инфраструктуру. К этой группе относятся: строительство, производство пищевой продукции, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и многое другое.

- Все прекрасно знают, что предприятия, работающие в районах Крайнего Севера, независимо от форм собственности несут дополнительную финансовую нагрузку,  обеспечивая своим сотрудникам государственные гарантии для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, - отметил в своем докладе депутат Государственной Думы. - Это: - выплата районного коэффициента и полярной надбавки к заработной плате; - предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков; оплата 1 раз в 2 года стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.

Естественно, все вышеупомянутые затраты увеличивают себестоимость производимой продукции или оказываемых услуг. Предприятия теряют конкурентоспособность. Бизнес не видит материальных и социальных стимулов для жизни и работы в Арктике.

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть сбалансированную систему законодательных мер, реализация которых, по его мнению, может существенно изменить экономическую и социальную ситуацию в Арктических регионах страны.

Предложение № 1.

Государство компенсирует предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в районах Крайнего Севера, понесённые затраты на оплату проезда сотрудников к месту проведения отпуска и обратно путем компенсационных выплат из региональных бюджетов.

Предложение № 2.

Внести изменения в 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Предоставить право Арктическим регионам РФ при проведении конкурсных закупок для государственных и муниципальных нужд устанавливать для малых и средних предприятий, зарегистрированных в Арктической зоне РФ, преимущество в отношении предлагаемой ими цены в размере до 10%.

Предложение № 3.

Налог с прибыли, уплачиваемый организациями, зарегистрированными и ведущими хозяйственную деятельность в Арктической зоне РФ, зачислять полностью в бюджеты субъектов РФ, для чего, внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

Комментарии

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Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
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