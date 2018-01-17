Увеличение объёмов выпуска никеля потребовало от Кольская ГМК модернизации контейнерной площадки в Мончегорске

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») завершается модернизация контейнерной площадки. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составляют около 100 млн рублей.

Этот объект имеет для КГМК первостепенное значение. Здесь обрабатывают и отправляют в адрес потребителей готовую продукцию - никель и медь, а также принимают крупногабаритные грузы - в основном производственное оборудование, которое поступает в адрес компании. Кроме того, возможности площадки позволяют обрабатывать таможенные грузы. Под них оборудован специальный склад.

Реконструкция площадки прежде всего связана с увеличением объёмов выпуска никеля в Мончегорске в рамках реализации Стратегии развития «Норникеля». За последние два года производство готовой продукции, которая отправляется потребителям исключительно в контейнерах, возросло в Кольской ГМК более чем на 30 процентов. При этом скорость обработки контейнерных грузов по технологическим причинам оставалась на прежнем уровне.

Пока что контейнерная площадка способна принимать на обработку одновременно только пять железнодорожных платформ. Чтобы увеличить пропускную способность принято решение расширить зону приема железнодорожных вагонов. Для это дополнительно забетонировали более 3 тысяч кв. метров территории контейнерной площадки.

После окончания реконструкции здесь можно будет ставить под разгрузку и загрузку сразу 20 железнодорожных платформ. Это позволит не только значительно сократить время обработки грузов, но и снизить в 4 раза частоту использования маневренных локомотивов, которые привлекаются для перестановки платформ.

На контейнерной площадке также установят хозяйственно-бытовое помещение с водопроводом и канализацией, что улучшит бытовые условия персонала.