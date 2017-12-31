Дорогие земляки!

Приближается новый, 2018 год. Как всегда, мы с особым трепетом и волнением ждем этот праздник, украшаем ёлки, дарим подарки, радуемся прекрасной традиции встречать Новый год в кругу семьи, с самыми близкими и родными.

Предновогодние дни, несмотря на зимний холод, становятся временем душевного тепла, идущего от сердца, временем добрых дел. Наступающий 2018-й объявлен годом добровольца. Нас, северян, всегда отличали радушие и умение сопереживать. Желание помочь другим, приносить пользу родному краю, не жалея сил и времени трудиться ради общего блага – вот сила, объединяющая нас. Уверен, это будет наш год!

Нам предстоит сделать много: в развитии инфраструктуры, системы образования, благоустройстве территорий, в улучшении качества во всех сферах деятельности. Нам – потому что любая власть сильна поддержкой людей! Только вместе мы сможем обеспечить развитие региона, добиться исполнения замыслов.

Новогодние праздники – это прекрасный повод ещё раз выразить вам уважение и признательность за добросовестное отношение к делу.

Пусть в следующем году у каждого из вас сбудутся самые заветные желания!

Пусть растут здоровыми дети, а любовь и отзывчивость, щедрость души и милосердие будут нашей опорой во всех добрых делах!

От имени депутатов Мурманской областной Думы желаю вам счастья, крепкого здоровья и благополучия, новых достижений, ярких открытий и побед!

И каждый, кто верит в свои силы, обязательно добьется успеха!

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой.