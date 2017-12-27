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Мурманская область. Арктика27.12.17 12:12

Уверенность президента уравновешивает неуверенность 80% россиян

Президент РФ Владимир Путин вчера заявил, что правительство за последние пять лет сделало больше, чем было возможно, по сути, решило все стоящие перед экономикой страны задачи. Он  поблагодарил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, его заместителей, руководителей министерств, ведомств «за ту работу, которая была проделана в последние годы».

А в это время около 80% трудоустроенных россиян работают на нестабильной работе и не уверены в завтрашнем дне из-за низкой и непостоянной зарплаты, выяснили учёные из Российского экономического университета имени Плеханова.

«В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищён от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен», - цитирует Вадима Квачева из РЭУ РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

По словам Квачева, можно говорить о неустойчивой занятости, поскольку социально-экономическое положение такого работника нестабильно, может в любой момент измениться в худшую сторону.

В последние годы как в России, так и в других странах всё чаще появляются новые формы занятости, которые не соответствуют стандартным представлениям о типичном труде офисного работника. В них нет чётких правил продолжительности и распорядка рабочего дня, предоставления отпуска и других прав, прописанных в Трудовом кодексе.

Некоторые «новые профессии» требуют от сотрудников идти на риск - отказываться от чёткого графика работы, отпусков и других компонентов социального пакета в обмен на высокую зарплату и перереботки.

Квачев и другие ведущие экономисты и социологи России из РЭУ имени Плеханова в своих исследованиях пытаются понять, как дальнейшая эволюция рынка труда может повлиять на развитие экономики страны, благосостояние и здоровье её граждан.

Используя критерии, выработанные Международной организацией труда, и данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год, ученые подсчитали, что в нестабильных условиях труда работают 80% россиян, а это почти все экономически активное население страны.

В ходе интернет-опроса были получены аналогичные выводы: респонденты рассказали учёным о низком доходе, неуверенности в своем материальном положении, переработках, отсутствии полноценных трудовых договоров и прочих проблемах на работе.

Учёные надеются, что их выводы, опубликованные в монографии, привлекут внимание не только научного сообщества, но и властей. По мнению Квачева и его коллег, законодательная и исполнительная власть должны предложить практические решения по снижению рисков для пожилых людей, женщин, инвалидов и других уязвимых групп.

Отметим, 11 декабря сообщалось о выводах ученых из Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Согласно им, почти половина работающих россиян сталкиваются с несоблюдением трудовых прав. Чаще всего это отсутствие оплаты работодателем отпуска и больничного, а также выплата заработной платы «в конвертах» и не своевременно.

Причиной же переработок является скорее бесправие работников, а не их стремление к дополнительным заработкам. Наиболее высокий уровень бесправия характерен для работающих в частном секторе.

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