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Мурманская область. Арктика08.08.17 06:39

Уж зима катит в глаза - межведомственная комиссия проверяет готовность муниципалитетов к отопительному сезону

Итоги работы в муниципалитетах областной межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ региона к отопительному периоду вынесла губернатор Марина Ковтун на повестку вчерашнего оперативного совещания.

На минувшей неделе комиссия работала в Ловозере и Ревде, Никеле и Корзуново. С информацией о том, как в этих муниципалитетах идет работа по подготовке к отопительному периоду, выступил региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. Он сообщил, что в целом подготовка ведется в штатном режиме и в соответствии с графиком. Есть вопросы по ряду домов в Ревде, а также в поселках Верхнее и Нижнее Луостари.

Пояснения по сложившейся ситуации в режиме видеосвязи дал глава администрации Ревды Геннадий Дюсембаев, пообещавший закончить все работы к 25 августа.

Кроме того, губернатор поручила главе администрации Печенгского района в кратчайшие сроки провести рабочее совещание с участием представителей Северного флота, военной прокуратуры, Государственной жилищной инспекции и руководства управляющей компании по вопросу ненадлежащей подготовки жилищного фонда в Верхнем и Нижнем Луостари к отопительному периоду. Также Марина Ковтун обратила внимание глав всех муниципалитетов на необходимость скорейшего оформления паспортов готовности жилого фонда.

«Что касается всех недостатков, выявленных на прошлой неделе межведомственной комиссией, то рекомендации главам администраций даны, они у меня на контроле, их необходимо принять как руководство к действию», – сказала глава региона.

На предстоящей неделе комиссия проверит подготовку к зиме в Заполярном, Печенге и ЗАТО Заозерск.

 

 

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