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Мурманская область. Арктика08.09.17 07:30

Уж зима катит в глаза – депутаты флотской столицы оценивали готовность города к новому отопительному сезону

7 сентября депутаты Совета депутатов и временно исполняющий обязанности главы ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев встретились с руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, работниками ЖКХ. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Андрей Сахаров, курирующий сферу ЖКХ, председатель КРГХ Александр Савченко.

Выступивший перед депутатами главный инженер филиала «Североморская теплосеть», входящей в «Мурманэнергосбыт» Сергей Прокофьев проинформировал депутатов о реорганизации предприятия, о готовности предприятия к отопительному сезону. 

С вхождением МУП «СТС» в состав МЭС более 92% работников предприятия были трудоустроены. Что касается подготовки к отопительному сезону, то филиал «Североморская теплосеть» готов на 85%. Завершаются работы на теплосетях, устраняются мелкие недостатки.

К отопительному сезону накопленные запасы мазута составили 10,5 тысячи тонн. Ещё 5 тысяч тонн мазута в пути. Этот объём мазута даже превысит нормативный запас и обеспечит работу котельных в течение 84 суток.

Рабочее оборудование готово к отопительному сезону на 100%, создан его резерв. Как заверил Сергей Прокофьев, отопительный сезон начнется без проблем. 

Депутаты задали Сергею Прокофьеву вопросы по уровню заработной платы работников, обращено его внимание на необходимость восстановить асфальтовое покрытие там, где оно было нарушено в ходе работ по ремонту теплосетей.

Руководитель одной из пяти управляющих компаний ООО «Североморскжилкомхоз» Роман Ануфриев сообщил о выполненных работах по подготовке домов к отопительному сезону, о выполненных работах на кровлях, межпанельных швах, системах горячего и холодного водоснабжения многоквартирных домов, проведенном ямочном ремонте.

В Североморске, как сообщил заместитель главы администрации Андрей Сахаров 100% домов получили паспорта готовности к новому отопительному сезону.

Председателю КРГХ Александру Савченко пришлось ответить на многочисленные вопросы, связанные с установкой в многоквартирных домах приборов учёта по отоплению и оплатой за их установку собственниками жилья.

 

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