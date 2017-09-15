Уж зима катит в глаза – в Североморске необходимо ускорить работы по благоустройству

Во время рабочей поездки в Североморск-3 врио главы администрации ЗАТО Ирина Долгушина проверила ход выполнения благоустройства территорий у дома № 8 улицы Героев-североморцев и домов 2-4 улицы Школьная.

В этот раз состоянием дел на обеих площадках врио главы администрации Ирина Долгушина осталась удовлетворена. Так как буквально неделю назад на территориях, входящих в программу «Формирование комфортной городской среды», работы не были даже начаты. Причина - отсутствие на конкурсной площадке компаний, желающих получить муниципальный контракт.

Строгие нарекания по задержке сроков исполнения проектов, на реализацию которых уже получено федеральное финансирование и выделены муниципальные средства, неоднократно во время совещаний получали от главы администрации ЗАТО куратор приоритетной программы Андрей Сахаров и председатель КРГХ Александр Савченко.

По-мнению Ирины Георгиевны, озвученному врио председателя КРГХ Констатину Ухареву и директору МУП «ГЦ ЖКХ» Игорю Козинскому в Североморске-3, в виду конкурсной волокиты было упущено драгоценное время, когда все можно было выполнить за период короткого северного лета. Теперь выигравшему конкурс подрядчику Ашоту Погосяну придётся работать в ускоренном темпе при совсем неблагоприятных погодных условиях.

По заверениям Ашота Погосяна, несмотря на сжатые временные рамки и капризы осенней погоды, он обязуется уложиться в сроки контракта: «Нами уже разработаны обе территории. С площадок снято прежнее покрытие. Сделана отсыпка. Сейчас наши рабочие на первом объекте уже устанавливают бордюры. Ускориться нам позволяет собственное производство. Техника для работы у нас есть. Я уверен, к сроку все сделаем».