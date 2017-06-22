Уж зима катит в глаза…

В администрации ЗАТО г.Североморск состоялось первое совещание по подготовке к зиме. Его провёл председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко.

С короткими докладами о подготовительных к очередному отопительному периоду работах выступили представители управляющих компаний «СЖКХ» и «Север», предприятий «Мурманоблгаз», «Североморскводоканал», «Североморские теплосети».

О ходе подготовки учреждений образования и культуры к зиме рассказали представители управления образования и управления культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Вопрос начала нового отопительного сезона находится на контроле руководителей города. О ходе работ и возникающих проблемах предприятия будут информировать руководителей муниципалитета регулярно.