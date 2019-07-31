Уж зима катит в глаза: до 1 сентября на территории всех муниципалитетов региона должны быть определены и обустроены участки для складирования снега

Каждое муниципальное образование Мурманской области должно определить и обустроить специальные площадки для вывоза и временного складирования снега. Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку дворов и улиц от снега, заявил сегодня в ходе выездного заседания правительства глава региона Андрей Чибис.

«Это вопрос не только соблюдения требований по охране окружающей среды. Распределение участков для вывоза снега позволит управляющим компаниям выстроить логистику, а значит – обеспечить нормальную уборку дворов и улиц. При подготовке к зиме наша задача – сформировать в каждом муниципальном образовании карту готовности – чёткий план с подробной информацией об имеющейся спецтехнике и рабочей силе. Это позволит просчитать все риски и выполнить работу достойно», – отметил Андрей Чибис.

Как доложил заместитель губернатора Евгений Никора, в 24 муниципалитетах места для накопления снега уже определены, ещё в 11 населенных пунктах органам местного самоуправления их предстоит выбрать и подготовить.