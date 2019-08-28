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Мурманская область. Арктика28.08.19 10:38

Уж зима катит в глаза: глава региона поручил уделить особое внимание температурному режиму в школах и детских садах

Строго контролировать температурный режим в школах и детских садах в течение всего учебного года, а также оценить необходимость установки дополнительных современных систем обогрева поручил глава региона Андрей Чибис по итогам рассмотрения на выездном заседании правительства Мурманской области готовности системы образования юга региона к началу нового учебного года.

Участники заседания обсудили итоги подготовки к новому учебному сезону шести муниципалитетов «южного куста» Мурманской области – Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Ковдорского, Терского и Ловозерского районов.

Детские сады, школы, учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему воспитанников, констатировали все руководители муниципалитетов.

Так, в Полярных Зорях на подготовку образовательных организаций к работе направили свыше 31 млн рублей. В частности, на сумму более 5,5 млн проведены энергоэффективные мероприятия: старые люминесцентные светильники заменены на светодиодные. Кроме того, в рамках местной инициативы при поддержке областного бюджета в шести образовательных организациях установили 132 современных оконных блока. В рамках инициированного главой региона Андреем Чибисом Плана 100 шагов Полярные Зори дополнительно получили свыше 21 млн рублей на дальнейшую замену окон, технологическое оборудование пищеблоков школ и детских садов, выполнение ремонтных работ.

Кроме того, как сообщил Максим Пухов, в одной из школ города скоро будет открыт миникванториум «Биоквантум». Полтора миллиона рублей на его создание получены по итогам открытого конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». В настоящее время проведен ремонт кабинета, идет работа по установке оборудования.

Как доложил глава Кировска Юрий Кузин, на подготовку пятнадцати местных учреждений образования к новому учебному году было направлено более 17 млн рублей. Часть средств израсходована на ремонты кровель, замену окон, дверных блоков, модернизацию и оборудование инженерных систем образовательных организаций.

По итогам доклада главы администрации Терского района Наталии Самойленко муниципалитету совместно с Министерством образования и науки Мурманской области поручено подготовить все необходимые документы для включения в 2020 году в госпрограмму региона «Развитие образования» мероприятий по модернизации системы отопления второго корпуса школы № 4 в посёлке Умба.

Подводя итог выступлений, министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира подчеркнула, что к началу учебного года готовы все учреждения образования региона, и поблагодарила местные власти за жёсткий контроль качества и сроков выполнения работ.

Глава региона Андрей Чибис поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетами тщательно проработать перечень задач в сфере образования на следующий учебный год для включения соответствующих расходов в региональный бюджет 2020 года.

«К этому учебному году все готовы, но есть набор предписаний и пожеланий в сфере образования, которые необходимо участь при подготовке бюджета 2020 года, прошу сформулировать этот перечень в ближайшее время, подготовка главного финансового документа региона уже началась», – резюмировал Андрей Чибис.

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