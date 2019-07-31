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Мурманская область. Арктика31.07.19 12:36

Уж зима катит в глаза: качество подготовки системы ЖКХ Мурманской области к отопительному сезону проверяет профильная комиссия

В Кольском районе состоялось третье выездное заседание комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года, а также совещание оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. Комиссия под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры накануне посетила город Колу, посёлки Мурмаши, Молочный, Верхнетуломский и Кильдинстрой.

В Верхнетуломском отмечено отставание от графика работ по подготовки жилфонда к отопительному сезону: из 60 домов промывки и опрессовки сетей произведены лишь в девяти.

Председатель комиссии Евгений Никора потребовал установить причины задержки, применить дисциплинарное взыскание к ответственным лицам и в двухдневный срок представить план по подготовке жилищного фонда с указанием ресурсного обеспечения.

В ходе работы комиссия посетила объекты ЖКХ района, а также осмотрела, как благоустраиваются населенные пункты. В Коле специалисты посетили многоквартирный дом номер один на улице Привокзальной. В нём в этом году реализован проект по переводу на электрическое отопление. В Мурмашах ведутся работы по благоустройству сквера, строятся нескольких детских площадок. В Молочном члены комиссии осмотрели отремонтированный участок сетей теплоснабжения, выполненный ремонт подъездов в нескольких домах по улице Гальченко. В Кильдинстрое комиссия посетила электрокотельную и проверила ход работ по устройству зоны отдыха в районе улицы Советской.

Главам муниципальных администраций при подготовке к работе в зимний период рекомендовано обратить особое внимание на несколько важных моментов. Среди которых – работоспособность общедомовых приборов учёта и своевременность их поверки, состояние контейнерных площадок, устройство площадок для сбора ТКО в дачных и гаражных кооперативах, наличие мест под складирования снега и готовность к работе снегоуборочной техники.

Региональная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону продолжает работу в муниципалитетах. На 1 августа запланировано инспектирование Ловозерского района.

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