Уж зима катит в глаза: комиссия по подготовке к отопительному сезону продолжает работу в Кольском районе

В Кольском районе состоялось второе выездное заседание комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года, а также совещание оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. Комиссия и штаб работают под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры, участвуют представители муниципальных администраций, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Комиссия посетила объекты ЖКХ сельского поселения Тулома. Специалисты осмотрели участок тепловой сети от электрокотельной, на котором за счёт средств местного бюджета выполнены работы по замене компенсатора, а также оценили качество работ на теплотрассе. Общая готовность жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону составляет 100%.

Кроме того, в рамках работы оперативного штаба осмотрены объекты, на которых реализуются мероприятия госпрограммы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». В Туломе ведётся строительство спортивной площадки в районе дома номер один по улице Школьной и идёт установка детской площадки у дошкольного учреждения.

На станции Лопарской комиссия посетила угольную котельную АО «МЭС», ремонтные работы по подготовке к сезону на ней выполнены на 80%, нормативный запас топлива сформирован в объеме 30%. Оставшийся объём угля по соглашению будет поставлен до начала отопительного периода. В восьми из десяти домов населённого пункта завершена промывка и опрессовка сетей.

В Пушном практически завершены работы по замене транзитного участка теплосети и горячего водоснабжения протяженностью 720 метров . Отмечен рост задолженности управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями.

Общая готовность котельных в Междуречье на данный момент составляет 60% – ремонтные работы планируется завершить в течение двух недель. Выполнены работы по автоматизации водозаборной станции.

По итогам выездного совещания вице-губернатор Евгений Никора поручил представителям муниципалитетов особое внимание уделять оборудованию тепловых пунктов и своевременной поверке приборов учёта, а также рекомендовал усилить контроль за работой управляющих компаний в части благоустройства придомовых территорий. Заместитель губернатора сделал акцент на важности оборудования площадок для сбора ТКО на территориях дачных и гаражных кооперативов в муниципалитетах Кольского района.