Уж зима катит в глаза: комиссия по подготовке к отопительному сезону проверяет объекты в Кандалакшском районе

В муниципалитетах Мурманской области продолжает работу выездная комиссия по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019/2020 года. Сегодня комиссия под председательством вице-губернатора Евгения Никоры инспектирует объекты в Кандалакшском районе.

В ходе рабочей поездки специалисты посетили котельную микрорайона Нива-3, которую обслуживает АО «МЭС». В рамках модернизации, к которой на объекте приступили ещё в прошлом году в рамках инвестпроекта, заменена большая часть оборудования, внедрена система автоматики, повышена безопасность производственных процессов. В частности, заменены подогреватели сетевой воды, установлены два современных котла с микропроцессорным управлением.

Как отметил Евгений Никора, потребители Нивы-3, несомненно, остаются в плюсе, так как котельная в предстоящем сезоне будет работать надежно и эффективно. Кроме того, проведённое техническое перевооружение снижает затраты на производство тепловой энергии, а следовательно и уменьшает нагрузку на региональный бюджет.