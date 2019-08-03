Уж зима катит в глаза: комиссия по подготовке объектов ЖКХ Мурманской области к отопительному периоду пошла в глубинку

В Ловозерском районном национальном культурном центре состоялось очередное выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года и оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. В совещании под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры приняли участие представители администраций муниципальных образований сп. Ловозеро и гп. Ревда, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, руководители социально значимых объектов.

До начала заседания члены комиссии осмотрели в Ловозере мазутную котельной АО «МЭС», ход работ по промывке системы теплоснабжения многоквартирного дома № 6 на улице Школьной, строительство детской площадки у дома № 20 по улице Пионерской и отремонтированные подъезды в дома 23 на улице Советской. В Ревде комиссия побывала также на котельной АО «МЭС», на дворовой территории дома № 2 по улице Кузина, где проводятся работы по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды», осмотрела устройство спортивной площадки вблизи школы по улице Победы и отремонтированный подъезд в доме № 13 на улице Кузина.

По итогам осмотра объектов Евгений Никора поручил в недельный срок провести совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону многоквартирного дома № 1 на улице Комсомольской в Ревде и определить управляющую компанию для выполнения подготовки в установленный срок.

Администрациям Ловозерского района и городского поселения Ревда поручено представить в государственную жилищную инспекцию 5-летний план по ремонту подъездов в многоквартирном доме. При подготовке к работе в зимний период рекомендовано обратить особое внимание на проработку вопросов, связанных с работоспособностью общедомовых приборов учёта, состоянием контейнерных площадок, устройством площадок для сбора ТКО на территориях дачных и гаражных кооперативов, взаимодействие управляющих компаний с региональным оператором, готовность к работе снегоуборочной техники и устройство мест под складирование снега.