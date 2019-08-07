Уж зима катит в глаза: комиссия проконтролировала ход работ по подготовке к отопительному периоду в муниципалитетах Печенгского района

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры вчера состоялось пятое выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 годов, а также оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. В заседании приняли участие представители администраций поселков Никель и Корзуново, ЗАТО г. Заозёрск, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, руководители социально значимых объектов.

В ЗАТО г. Заозёрск комиссия рассмотрела вопрос передачи котельной № 53 в собственность АО «МЭС», а также заслушала информацию о переводе котельной с флотского мазута Ф5 на более дешевый мазут марки М-100. Готовность жилищного фонда – 70%, объектов социальной сферы – 90%.

В Никеле работы по промывке и опрессовке систем отопления в многоквартирных домах завершены на 78%, объектов социальной сферы – 100%. Одновременно с промывкой ведутся работы по наладке тепловых сетей.

Заместитель главы региона поручил администрации муниципального образования гп. Никель разработать «дорожную карту» с поэтапной инвестиционной программой финансового оздоровления муниципального предприятия «Сети Никеля».

Ситуация, связанная с эксплуатацией коммунальной инфраструктуры в данных населенных пунктах, находится на постоянном контроле правительства Мурманской области. По поручению Евгения Никоры принято решение о проведении дополнительного совещания по вопросам получения паспорта готовности к отопительному периоду муниципальными образованиями гп. Никель, сп. Корзуново, ЗАТО г. Заозёрск во второй половине сентября.

Также Евгений Никора проконтролировал ход работ по благоустройству ряда объектов в рамках реализации программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» в Никеле и в ЗАТО г. Заозёрск.